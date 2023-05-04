انت الان تتابع خبر الجديد شديد.. هزة يمين وهزة شمال ملكة جمال روسيا صافيناز أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالأسود الضيق أظهرت صدرها العارم.. اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الراقصه الروسيه صافيناز مواقع التواصل الاجتماعي سناب شات وانستقرام والعديد من مواقع وتعود صافيناز من اكثر واشهر الراقصات في مصر شهره في السنوات الماضيه ودائمه تنشر الكثير من حياتها الشخصيه على صفحتها الخاصه حيث تمتلك العديد من حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.

صافيناز أو صوفينار جوريان هي راقصة شرقية وممثلة أرمينية روسية ولدت في 20 ديسمبر 1983 في الاتحاد السوفيتي.

كانت تعمل في البداية راقصة باليه، ثم اتجهت للرقص شرقي بسبب حبها للأغاني العربية، وظهرت في بعض الأغاني المصورة التي كانت تنتجها قناة «دلع»، لكنها حازت على شهرة غير عادية بعد ظهورها وهي ترقص في أغنية فيلم القشاش الذي عرض تزامن مع عيد الأضحى في عام 2013.