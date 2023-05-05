انت الان تتابع خبر القضاء يتحرك .. بطلة جعفر العمدة تتهم المصريات بالزنا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقدم المحامي أيمن محفوظ، ببلاغ ضد الفنانة المصرية جوري بكر، بتهمة إهانة المراة المصرية.

وجاء هذا البلاغ بسبب تصريحات بطلة "جعفر العمدة" لأحد البرامج التلفزيونية، حول شخصية "وداد" التي قدمتها في المسلسل الذي حقق نجاحا كبيرا عفي شهر رمضان الفائت.

وأشار محفوظ في بلاغه الذي قدمه للنائب العام، إن جوري لعبت في المسلسل دور سيدة خائنة تنتمي إلى المناطق الشعبية، وقالت في تصريحاتها ان هذه الشخصية موجودة في كل بيت مصري، أي انها اتهمت أغلب سيدات مصر بالخيانة والانهيار الأخلاقي، وخاصة نساء المناطق الشعبية، اللواتي يمثلن شريحة واسعة في المجتمع.

وأضاف المحامي، ان هذه التصريحات تعتبر جريمة بحق نساء وعائلات مصر، وفيه اتهام صريح لشرف السيدة المصرية وأخلاقها.

وأكد أيمن محفوظ، انه يتوجب معاقبة جوري بكر، وفقا لنص المادتين 102 و102 مكرر عقوبات، والتي تعاقب كل من يثير الفتن وينشر الشائعات، بالحبس والغرامة، في حال الحق الضرر بالمصلحة العامة.

وفي ختام بلاغه، قال المحامي المصري، أن تصريحات بطلة جعفر العمدة، يُعد قذفاً في حق المصريين، واتهام نسائهم بالخيانة والحقارة، تماما كشخصية "وداد"، وطالب بفتح تحقيق معها، وتقديمها للمحاكمة العاجلة.