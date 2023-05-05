انت الان تتابع خبر اجدع من سما المصري.. بوصلة رقص أخت العروسة مصرية صاروخ الفرح تتحدى أشهر راقصة في مصر والوطن العربي وولعت الفرح.. اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قوي من حفل زفاف في مصر ويظهر في هذا الحفل فتاه فائقه الجمال تقوم بوصله رقص ابهرت المعازيم وركنت الراقصه جوهره التي كانت في هذا الحفل على الرف بادائها القوي والجميل في الرقص

انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعى ، مقطع فيديو، لفتاة ترتدي بذلة رقص وترقص بأحد الأفراح علي الموسيقي المختلفة.

وقال البعض أنها شقيقة العروس واستبدلت ملابس الفرح بـ ” بدلة الرقص ” لتتحدي العروسة ، وقد انبهر العريس والمعازيم برقصها .

وتركت العروسة الفرح بعد الافعال لاختها مع العريس على المسرح واهتمام العريس بشقيقتها وطلبت الطلاق .

كانت تعمل في البداية راقصة باليه، ثم اتجهت للرقص شرقي بسبب حبها للأغاني العربية، وظهرت في بعض الأغاني المصورة التي كانت تنتجها قناة «دلع»، لكنها حازت على شهرة غير عادية بعد ظهورها وهي ترقص في أغنية فيلم القشاش الذي عرض تزامن مع عيد الأضحى في عام 2013.

قامت العديد من الدعوات من الوسط الفني ومن خارجه تطالب بطردها خارج مصر، واتّخذت هذه الدعوات العديد من التّبريرات مثل كونها تمارس المهنة دون ترخيص، ووصل الأمر بالبعض إلي اتهامها بالجاسوسيّة.