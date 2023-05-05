هو التمثيل كدا .. اجمل واشرس مشهد في فيلم أصحاب ولا عز عندما تحول المشهد الي حقيقة بسبب بطولة مني ذكي خللععت البتاع بدون خجل !!

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رياض - احمد صلاح - كبير بلا شك، ولا نبالغ إن قلنا إنها «براند»، لاسمها الطويل في عالم السينما والدراما، فمنذ بدايات أدوارها في مسلسل «العائلة»، ومنى زكي خاضت رحلة طويلة

تقلبت فيها ما بين أدوار الفتاة البريئة الوديعة إلى الزوجة التي لديها مشاكل وحقوق وتبحث عنها إلى السيدة التي تبحث عن إثبات نفسها وجدارتها في عملها، إلى الام صاحبة المشاكل النفسية والحياتية.

عام 1998 عرض لمنى زكي فيلمها الشهير اضحك الصورة تطلع حلوة مع الكاتب وحيد حامد والمخرج شريف عرفة والنجوم أحمد زكي وسناء جميل وليلى علوي والفنان الصاعد وقتها كريم عبدالعزيز، كانت منى هي محور وعماد الفيلم، ابنة أبيها وست الحسن التي يراها أبوها ملكة على الرغم من فقرها، وحققت نجاحًا وانتشارًا نقديًا بهذا الدور وعلى مستوى الصناعة كذلك، فالفيلم لم يحقق نجاحًا جماهيريًا لكنه حاز على إعجاب النقاد والصحفيين وقتها.