انت الان تتابع خبر اتفرج بالصوت والصوره.. اعـ نف و اشـ رس مشهد تم منعه في فيلم رساله الي الوالي بطولة المــ ومس الفاضلة يسرا مع الزعيم عادل امام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فيلم رساله من اشهر الافلام المصريه التي حازت على الكثير من اعجاب الكثيرون في الوطن العربي وفي مصر وفي العديد من البلدان وكان بطولته يسرا وعادل امام والعديد من النجوم مثل علاء ولي الدين وعلاء مرسي.

بعض المشاهد بين الفنان عادل امام والقشطه يسرا في بعض المشاكل التي يعتبرها الكثير انها لا تناسب البعض

رسالة إلى الوالي هو فيلم مصري تم إنتاجه عام 1998، وهو من بطولة عادل إمام ويسرا وعلاء ولي الدين وعلاء مرسي، إخراج نادر جلال وتأليف بسام إسماعيل

يذهب حرفوش بن برقوق الراكبدار (عادل إمام) برسالة إلى الوالي ليرسل إمدادات لمدينة رشيد المحاصرة من قبل الإنجليز. في الطريق يقابل حكيم روحاني يرسله إلى القاهرة في القرن العشرين ليبدأ مجموعة من المفارقات والمغامرات ويشهد تردى حال البلاد برغم انتصار رشيد.

ومع تلك القفزة الزمنية التي تقارب قرنين يستكشف حرفوش العالم الحديث ويتهم بالجنون لكنه يثق في المهمة التي جاء من أجلها وهي تسليم الرسالة إلى الوالي محمد علي باشا في قلعة القاهرة.