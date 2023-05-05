انت الان تتابع خبر عندما تحول المشهد الي حقيقة بسبب ما حدث في مشهد ممنوع في ليله الدخله.. اقوى مشهد في تاريخ السينما المصريه والعربيه من فيلم رساله الي الوالي بطولة يسرا مع عادل امام.. ومتابع كسحت فيلم عصافير النيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علقت النجمة يسرا على الانتقادات التي وجهت لمسلسلها “1000 حمد الله على السلامة” الذي شاركت به في السباق الرمضاني 2023

وقالت يسرا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” من تقديم سيد علي عبر قناة “الحدث اليوم” عن الانتقادات: أنا لا أرد على أي شيء من يريد أن ينتقد سينتقد ومن سيحب المسلسل سيحبه ومن لن يحبه لن يحبه حتى لو تحدثت، بالنسبة لي الرد يقلل من قيمة الشيء مضيفة، “لا برد على اللي بيشتمني ولا اللي بيشكر فيا لأنها مش أول ولا آخر مرة هنتشتم”.

وتابعت: كل شخص حر من يريد مشاهده العمل أم لا، ومن يشعر بالحزن بسبب الانتقادات يضيع وقته ومجهوده إذا كان الانتقاد من شخص يهمنا ويفهم في المجال قد نلتفت له، بالنسبة لي كنت أريد أن أرسم الابتسامة على وجوه الناس من خلال مسلسل.

وأكملت يسرا متحدثة عن نجاح المسلسل عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “أنا مليش دعوة بـ”التيك توك” لكن مثلا في أقل من أسبوع من العرض فوق الـ150 مليون متفرج دا نجاح مش هما بيحسبوا النجاح دلوقتي بالسوشيال ميديا اللي مش عاجبه وعاوز حاجة فيها تقطيع دا موجود لكن أنا مش قادرة أعمل ده، أنا بحب كل الناس اللي بينتقدني واللي عاجبه المسلسل ومش عاجبه أنا بحب كل الناس”.