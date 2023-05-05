انت الان تتابع خبر جوري بكر تقلق جمهورها عليها على انستجرام: الشاحن فرقع في وشي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة جوري بكر بإثارة حالة من القلق الشديد بين جمهورها، بنشر من خلال خاصية القصص القصيرة على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، صورة لشاحن الهاتف المحمول الخاص بها.

وعلقت الفنانة جوري بكر على سلك الشاحن بها قائلة “الشاحن فرقع في وشي والله حياتي مش بمبي .. لا حول ولا قوة إلا بالله أنا حتى تعبانة والله وبروح المستشفى كل يوم بس مش عايزة أنزل الحاجات دي .. ده غير وجع معدتي اللي مش بنام بسببه”.

واختتمت حديثها قائلة “قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد”.

آخر أعمال الفنانة جوري بكر

وقدمت الفنانة جوري بكر دورها المميز في مسلسل جعفر العمدة الذي عرض في السباق الرمضاني 2023، وحصل على نسب مشاهدات كبيرة ورد فعل كبير من الجمهور، وهو بطولة كلاً من محمد رمضان، مي كساب، منة فضالي، إيمان العاصي، أحمد داش، زينة، هالة صدقي، أحمد فهيم والكثير من الفنانين الآخرين ومن تأليف وإخراج محمد سامي