انت الان تتابع خبر الجديد شديد.. غاده عبد الرازق الاطلال ساحره على متن يخت وسط البحر وما فعله زوجه تحت الماء جعلها في حاله من الذهول.. متابع كسحت سما المصري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ستطاعت الفنانه غاده عبد الرازق ان تخطف الانظار بسبب الصور والفيديوهات التي قامت بنشتريات على صفحتها الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي واثار جدلا كبيرا وحققت نجاحا كبيرا جدا.

يا غالي عبد الرازق في بعض الصور بصحبه زوجها في الصحراء وبصحبه اولادها السكان الترتدي هوت شورت اسود قصير جدا اظهر ساقيها بطريقه كبيره جدا منسقت عليه تيشرت الالوان الطبيعيه كما ارتدى زوجها نفس الملابس.

من خلال الاجازه الصيفيه التي تقضيها في الساحل الشمالي وهي تاخذ الصور على متن احد البح وث ولكن اظهرت وجهها فقط ولم تظهر البسيني التي كانت ترتديه الفنانه الكبيره غاده عبد الرازق.

تعليقات بصوره كبيره جدا وبخاصه على الصوره التي كانت علامات باليخت وهي بصحبه زوجها حيث تفاعل الجمهور معها بسبب عدم ظهور الملابس الفنانه غاده عبد الرازق وعدم اظهار اي جزء من جسدها وعلق المتابعون تغريده قائله قمر مصر الاول جمالك جمال طبيعي.