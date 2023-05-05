انت الان تتابع خبر الجديد شديد.. ربه منزل في وصله رقص بالابيض الشفاف من داخل غرفه نومها وما فعلته جعل الجميع في صدمه.. وفيفي عبده والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اثارت بعض الفيديوهات التي انتشرت ماسوره كبيره جدا في الاونه الاخيره اما لربات المنازل لا يتطمن بوصلات رقصه داخل المنزل وداخل غرف النوم حققت شهره واسعه وكبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث ظهرت ربه منزل وهي تقوم بوصله رقص في قمه الاثاره والروعه من داخل منزلها حيث كانت ترتدي عبايه زرقاء وتضع على خسرها شال وبدات ترقص بطريقه في غايه الروعه والجمال على احد الاغاني الشعبيه وكانت تنظر للكاميرا.

ونهارت عليها التعليقات وصوره كبيره جدا بعد ما قامت به ربه المنزل من اداء وصله رقص اثاره الجبل بطريقه مواقع التواصل الاجتماعي والذي عرضتها الى انتقادات حاده ونازعه بما تقوم به ربه المنزل من اجل كسب المال والشهره.