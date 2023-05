انت الان تتابع خبر برنامج امريكي يستضيف ميريام فارس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ترقبوا النجمة اللبنانية العالمية ميريام فارس في البرنامج الأمريكي الأشهر “The Darriel Roy Show” في مقابلة حصرية السبت مع الإعلامية الكبيرة داريل روي الذي يعرض على “Apple Tv, Roku, Amazon Fire Tv, I Heart Radio and all android boxes internationally on TAG TV” للحديث عن نجاحاتها العالمية التي لا تزال تحققها حتى هذه اللحظة. وستتحدّث ميريام عن أغنية كأس العالم الرسمية “Tukoh Taka” واللتي حصدت أكثر من ١٣٠ مليون مشاهدة على منصّة يوتيوب العالمية، اضافة الى أغنية “Goumi” اللتي تخطت حاجز ٩،٥ مليار مشاهدة على منصّة تيك توك و الوثائقي الخاص بها على “Netflix” كونها النجمة العربية الاولى اللتي قامت بهذا العمل.

من ناحية أخرى، ستلتقي الليلة ملكة المسرح مع محبّينها بحفلة جماهريّة في مهرجان “Summer Jam 6” في “Dunes Club Amman” في عمان الاردن.