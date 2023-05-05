انت الان تتابع خبر كما ولدتها أمها.. صنف بأجمل مشهد في تاريخ السينما عندما تحول المشهد الي واقع صراخ وآهات باعـ لي صوت بدون ذرة خجل.. بطولة الحسناء الفنانة سهير رمزي في فيلم رساله الي الوالي.. اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كرمت هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية اسم الموسيقار الراحل محمد الموجي في حفل ضخم بعنوان «روائع الموجي»، الذي أقيم على مسرح أبوبكر سالم بـ البوليفارد الرياض سيتي.

وسلمت الفنانة يسرا، أسرة الموسيقار محمد الموجي، درع تكريمه على المسرح، وسط تصفيق حار من الجمهور، وذلك تكريمًا لمسيرة والدهم الفنية وما قدمه من مجهود وفن وإبداع للفن في الوطن العربي.

وتحدثت يسرا في كلمتها على مسرح أبوبكر سالم: «مساء الفن والجمال والجمهور العظيم، مساء الحب والطرب والكلمة الحلوة واللحن الحلو اللي مبيتنسيش، أستاذ محمد الموجي الموسيقار العظيم اللي استمتعنا مع كل الفنانين العظام اللي غنوله».