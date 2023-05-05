انت الان تتابع خبر اتفرج بالصوت والصوره.. بدون خجل كيوم ولدتها أمها مراهقة خليجية فاتنة الجمال تتحدى أشهر راقصة في مصر والوطن العربي بوصلة رقص فاضحة من داخل غرفه نومها.. ومغرد كسحتي سما المصري وصافيناز والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصظرت مراهقة مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث بسبب فيديو منتشر لها وهي تقوم بوصله رقص قوية من داخل غرفه نومها واثار الفيديو واستغراب الكثيرون مما حدث فيها بسبب رقص الفتاه

تواصل الفنانة سما المصري، إثارة الجمهور، حيث نشرت مقطع فيديو جديد، عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”.

وكتبت سما المصري، على الفيديو: “مين هيركب؟؟ العبايه اللي بتحرض علي الفسق اهي..هههه.. خلاص سيبنا الفن لأهل الفن وقررت اسوق توكتوك…سواقه توكتوك مزه مزه..شبحححح”.

ودائماً ما تحرص سما المصري، على مفاجأة الجمهور بشتى الطرق، حيث ظهرت فى مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته المنصرمة وهى ترتدى الحجاب وفستان غير مكشوف، وهو كان بمثابة صدمة لجمهورها.