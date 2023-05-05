انت الان تتابع خبر للكبار فقط.. بسبب ما حدث خلف الكاميرا واصاب الفنانة يسرا في اقوى مشاهد في تاريخ السينما بطولة الحسناء الفنانة سهير رمزي مع الزعيم في فيلم رساله الي الوالي.. أتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يسرا على تصريح محمد عبده في لقائها مع برنامج “ET بالعربي” أثناء تواجدها بكواليس حفل “روائع الموجي” قائلة: “يعني أنا بشوف السعودية محبتها لمصر وللفن المصري وكمان المصريين اللى بيحبوا السعودية والشعب السعودي والفن السعودي مبفرقش بين الشعبين أبداً”.

واستكملت “أنا بشوف أن احنا واحد”، كما علق الإعلامي عمرو أديب قائلاً :”يا أخي الناس بتدور على أي حاجة تشقنا والعالم بره بيدور على أي حاجة تلموا احنا أصحاب وحبايب وأخوات وعائلات وقبائل وده امتدادات تاريخية في مصر والسعودية وحاربنا سوا وعيشنا سوا وانبسطنا سوا”.

وتعرض الفنان محمد عبده لانتقادات واسعة بعد تعليقه المثير للجدل “إن كانت مصر أم الدنيا السعودية أبوها”، وأوضح محمد عبده أثناء ظهوره إعلامياً الأمر ببرنامج “الليوان” مع الإعلامي عبدالله المديفر قائلاً: “لم أذكر مصر بسوء أحب مصر ولها فضل كبير علي”.

يذكر أن النجمة يسرا عرض لها مؤخراً مسلسل “1000 حمدالله على السلامة” والذي شاركت به ضمن منافسات موسم دراما رمضان الماضي.