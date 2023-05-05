كما ولدتتها أمها ..القشطة مراهقة شقراء بوصلة رقص في فرح اختها أذهلت الجميع وولعت الفرح ركنت جوهرة وسما المصري علي الرف

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رياض - احمد صلاح - شاركت الراقصة صافينار جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها من أحدى شوارع القاهرة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

وعلقت صافينار على الصورة بـ “إيموشن” قلب لونه أحمر، وحصلت الصورة على العديد من الإعجابات كما تم تداولها بشكل واسع عبر جميع وسائل السوشيال ميديا.

وظهرت صافينار تجلس على سيارة من نوع “bmw” و ترتدي فستان جينز قصير حتى أعلى الركبتين، وتركت شعرها الأسود منسدل على كتفيها.

ومؤخرًا شاركت صافيناز جمهورها، بفيديو جديد في أحدث ظهور لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، وأطلت وهي ترتدي عباءة رقص باللون الذهبي وترقص في صالون بين مجموعة من الرجال على عدد من الاغاني المنوعة.

و كانت صافيناز قد شاركت في حملة الرد على الكويتية ريم الشمري حيث قالت:”عندما نتحدث عن مصر يجب أن نقف قبل التحدث، لأن مصر بلد كبيرة في الحجم والمقام، وهي أم الدنيا”

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