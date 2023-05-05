انت الان تتابع خبر بجرأة قوية عبير صبري تصر خ بالراحة عليا الله يسترك من فيلم عصافير النيل عندما تحول المشهد الي حقيقة بمشهد جميل والمخرج يأمر بمواصلة التصوير رغم تعب الفنانه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هنأت الفنانة عبير صبري، الفنانة يسرا بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت عبير صبري صورة برفقه يسرا، وعلقت كاتبة: “كل سنة وملكة برج الحوت طيبة ومنورة الدراما العربية كلها سيفا اللي كل حاجة فيها حلوة شكلها وقلبها وموهبتها وطيبتها وذكاؤها ولذاذتها وحضورها بحبك اوي”.

وتحتفل اليوم الفنانة يسرا، بعيد ميلادها الـ 68، وسط حالة من التألق الفني حيث تصور حاليا مسلسلها الرمضاني الجديد “ألف حمد الله ع السلامة”، الذي تخوض به الموسم المنتظر بعمل كوميدي.

واحتفت يسرا بعيد ميلادها هذا العام، مع أصدقائها بالوسط الفني، أثناء تواجدها في دبي، ونشرت صورا برفقة عمرو دياب وهند صبري وعدد من زملائها.