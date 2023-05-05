انت الان تتابع خبر ما حدث خلف الكواليس ارعب المخرج بسبب ما حدث.. اقوى مشهد محذوف من فيلم رساله الي الوالي بطولة يسرا مع عادل امام م زق فستانها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت الفنانة يسرا، إن سر المحافظة على جمالها حتى الآن هو «ستر ربنا مع الواحد»، موضحة المحافظة على الجمال هو مجهود يعد جزء من حياة الفنانين.

وأضافت خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أنها قبل التواجد على الريد كاربت في مهرجان الجونة بذلت مجهود كبير قائلة: بقالي ساعتين بنسق الملابس والاكسسوارات وبحط ميكب وشعر.

وكشفت الفنانة يسرا أن الجونة يعود جمالها إلى تمكنها من مقابلة جميع الفنانين ولا يتم بذل مجهود في ذلك الوقت إلا خلال التصوير أو التواجد على الريد كاربت.

واستطردت أنها تحرص على التواجد في مهرجان القاهرة السينمائي ومهرجان مراكش واصفة المغرب بأنها بلد جميع وشعبها محب للفن والفنانين المصريين.

وتابعت الفنانة يسرا: عمري ما روحت المغرب ومتحضنتش من الشعب» حيث يتم استقبالها بحفاوة بالغة.

وكشفت يسرا عن مفاجأة تتعلق بفيلمها الأخير “صاحب المقام” مع النجم آسر ياسين، مؤكدة أن الدور الأصلي كان مكتوب لفنان رجل، ولكن الكاتب إبراهيم عيسى اتفق مع المخرج ماندو العدل على تحويل الشخصية لسيدة حتى أتمكن من المشاركة في الفيلم، وأعتبره واحدا من أفضل أفلامي