انت الان تتابع خبر خلعت البتا ع .. أقوي مشهد في تاريخ السينما المصريه والعربيه بطولة مني ذكي بدون خجل من احد من الفيلم المثير للجدل فيلم أصحاب ولا عز والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام المجتمع المصري عن بكرة أبيه، باستثناءات قليلة، ذات صباح صاباً غضبه وموجهاً انتفاضته على الفيلم المذكور، الذي تتلخص المعلومات الشعبوية الخاصة به في ثلاث نقاط لا رابع لها هي: منى زكي تمثل في الفيلم، وهناك مشهد لها تخلع ملابسها الداخلية قبل الخروج من البيت، والفيلم سيهدم الأسرة المصرية على رؤوس أفرادها.

أفراد عاديون في الشارع لا يعرفون عن “نتفليكس” سوى اسمها، وآخرون لا يعرفون اسم الفيلم بالتحديد، وفريق آخر لم ولن يشاهد الفيلم حفاظاً على الأخلاق ومراعاة للقيم، ورابع يطالب بقطع الإنترنت عن البيوت وفصل الشاشات عن الكهرباء وحجب الإعلانات عن المتصفحين ورفع القضايا على المشاركين وصب الغضب على الجميع، وخامس وهب وقته وجهده للتنقيب في أغوار الشبكة العنكبوتية وقص تعليق هنا ولصق رؤية هناك وإلحاق دعاء بجلب اللعنات على الزنادقة هنا وتأطير نتاج القص واللصق في تدوينة نارية تحمل عنوان “انتفضوا لحماية قيم الأسرة المصرية”.

قيم الأسرة المصرية وجدت نفسها ذات صباح تقف في مواجهة فيلم أنتجه تطبيق مشاهدة “نتفليكس” الشهير. القصة التي باتت معروفة للجميع بفعل العنعنة، حيث فلان أخبر صديقاً أن قريباً قال لجار إن أحدهم شاهد الفيلم وقال إنه يعرض لهدم الأسرة المصرية وتدمير المجتمع المصري والقضاء على الحضارة المصرية وهدم الثقافة المصرية، وبالطبع معاداة الدين