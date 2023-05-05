انت الان تتابع خبر كانت متزوجة غيره.. بعد أن سجدت شكر لله تعالى علي زواجها به حسن شاكوش يطرد زوجته من المنزل لسبب صادم!! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حالة من الجدل تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد تحرير زوجة حسن شاكوش محضرًا ضد زوجها مطرب المهرجانات حسن شاكوش لاتهامه بطردها من المنزل في وقت متأخر من الليل، داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بمنطقة أكتوبر، والاستيلاء على منقولاتها الزوجية وشبكتها، وأيضًا إيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق

وفجّر أحد المقربين من أسرة حسن شاكوش مفاجأة بخصوص الخلافات الأسرية التي نشأت بينه وبين زوجته، وانها بدأت عندما أخفت زوجة المطرب حسن شاكوش زواجها من آخر قبل شاكوش.

وأوضح أحد المقربين من الأسرة في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن حسن شاكوش لم يكن يعلم بزواج زوجته ريم طارق بآخر من إحدى محافظات الصعيد، قبل موعد الخلافات التي طردها من المنزل على أثرها، مما أثار حفيظته ونشبت بينهم العديد من المشاكل الأسرية.

وأردف المصدر بأن زوجة حسن شاكوش أخفت زواجها من آخر في وقت سابق، حيث اكتشف شاكوش تلك الزيجة بالصدفة، الأمر الذي تطور إلى مشاكل بينهما وطردها من الفيلا الخاصة بشاكوش في منطقة أكتوبر الاستيلاء منها على إيصال أمانة وبعض المشغولات الذهبية خاصتها.

وحرّرت ريم طارق زوجة حسن شاكوش مطرب المهرجانات محضرًا لتضررها من زوجها وطردها من منزل الزوجية منذ أيام، والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.