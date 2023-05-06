انت الان تتابع خبر الجديد شديد.. سما المصري في مقطع فيديو جديد داخل غرفه نومها بالاسود المفتوحه البحري وما تفعله لا يصدق عقل..وعلق متابع كسحت صافيناز والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانه سما المصري مقطع فيديو جديد لها على صفحته الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام وظهرت سما المصري باطلاله قويه جدا بعد الفيديوهات المثيره التي تقوم بنشرها على صفحتها.

مقطع فيديو لها وهي تقوم بوصله رقص داخل غرفتين نومها وهي ترتدي قميص نوم اسود مفتوح بدرجه كبيره جدا وبدات ترقص بطريقه في غايه الروعه الجمال وانهالت عليها التعليقات بصوره كبيره جدا بعد نشر هذا الفيديو الامر الذي جعل سما المصري عرضه للانتقادات في الفتره الماضيه بسبب الفيديوهات التي تقوم بها سواء داخل غرفه نومها او في منزلها او في الشارع وهي تعلم بعض النساء كيفيه الاستحمام مره وكيفيه عمل ماسك مره.

وعلقت احد المتابعين وجمهور سما الكبير جدا على صفحات السوشيال ميديا بانها جميله الجميلات وانها تفعل ما تريد وان كل انسان حر فيما يفعل فيما علق موارد اخرون ورفضوا هذه الفيديوهات التي تقوم بنشرها سما المصري.