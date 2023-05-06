الجديد شديد..هزة يمين وهزة شمال ربة منزل مصرية صاروخ تتحدي اشهر الرقصات بقميص النوم بالاسود الشفاف هزت الشباب من غرفة نومها..ومتابع كسحت صافيناز و سما المصرى

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رياض - احمد صلاح - انتشرت في الاونه الاخيره عده مقاطع فيديو لبعض ربات المنازل تقوم بوصلات رقص قويه جدا في غرفه نومها او من داخل منزلها او اثناء عملها اي شيء في منزلها الامر الذي انتشر بصوره كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي واخذ ضجه كبيره جدا بسبب ما تقوم به ربات المنازل من وصلات رقص بالملابس التي ترتديها في البيت او بقمصان النوم.

ظهرت فيديو على موقع التواصل الاجتماعي لاحدى ربات المنازل وهي تقوم بواسطه رقص قويه جدا على احد الاغاني الشعبيه وبلا تترقص وتمايل بطريقه لغات الروعه والجمال وبدات تظهر جسدها وملابسها الضيقه بطريقه كبيره جدا.

في حاله من الحزن الشديد جدا بسبب ما تقوم به ربات المنازل امام اولادهم او ما يفعلونه امام الشاشات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وناشدوا ربات المنازل بعدم نشر هذه الفيديوهات مره اخرى.