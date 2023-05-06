انت الان تتابع خبر الجديد شديد..عروسه مصريه صاروخ شديدة الجمال في وصلة رقص بلدي أشعلت بها غرائز الشباب و تتحدي اشهر الراقصات..ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ما فعلته العروسه في فرحها يعد من الاشياء الطبيعيه وبسبب فرحتها الشديده بحفل زفافها وانها جمعت بينها وبين زوجها واصبحوا في بيت واحد الا ان الغريب والعجيب ما فعلته هذه العروسه اثناء حفل زفافها حيث اجتمع عدد كبير جدا من المعازيم والاقارب في حفل زفافها من اجل فرحتها ومن اجل حضورهم فرحها.

ولكن قامت العروسه باداء وصله رقص كبيره جدا حيث كانت ترقص الراقصه جوهره في فرحها وقامت العروسه بتحد كبير جدا مع الراقصه جوهره الامر الذي جعل الفيديو ينتشر بصوره كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما فعلته العروسه من استخدام جسدها واستخدام جزء كبير جدا من الحركات التي كانت تقوم بها مع الفنانه والراقصه جوهره.

هو الذي جعل المعازيم يقفون ويلتفون حولها بسبب ما فعلته في تحدي كبير جدا مع الراقصه جوهره حيث قامت العروسه برقصه هزت قلوب الحاضرين وهزت قلوب المعازيم التي كانت في فرحها.