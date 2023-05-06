انت الان تتابع خبر الجديد شديد..مفاجأة صادمة تجعل حسن شاكوش يطرد زوجته بعد شهرين من زواجها..والسبب صادم للجميع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - احدث ضجه كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر مواقع بحث جوجل وتصدرالسوشيال ميديا بصوره كبيره جدا في الساعات القديمه الماضيه حيث اثار الفنان حسن شاكوش وزوجته ريم صادق ضجه كبيره جدا بسبب العلاقه التي انتهت بينهما وبسبب المشاكل الكبيره التي جاءوها في الايام القليل الماضيه الامر ادى الى اصول الامر الى القضاء المصري والى الشرطه والى تحرير محضر ضد الفنان ومطرب الاغاني الشعبيه الشهير الفنان حسن شاكوش.

زوجه الفنان حسن شاكوش ريم صادق بانه قام بطردها من منزلها وجود في احد المناطق الشهيره جدا بمنطقه التجمع الخامس انا اخر مقطع فيديو نشرته ريم صادقه زوجه حسن شاكوشه على صفحته الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الفيديوهات على انستقرام حيث ظهرت في فيديو وهي ترتدي شبكتها.

الذي دعا ريم صادق زوجه الفنان ومطرب الاغاني الشعبيه الشهير حسن شاكوش الى تحرير محضر ضد حسن شاكوش تتهمه فيها بانه قام بطردها وجاء بعد عده مشاكل بينهما كبيره جدا بعد فتره زواج لم تدم شهرين.

سبب الخلاف الذي كان بين حسن شاكوش مطرب الاغاني والمهرجانات الشعبيه الشهير وريم صادق هو ان حسن شاكوش علم بعد ان تزوج ريم صادقا ما كانت متزوجه قبل ذلك ولم يكن على علم بذلك.