انت الان تتابع خبر قلعته من غير ما يعرف.. تسريب مقطع فيديو جديد لا مني زكي من فيلم اصحاب وهيه بتخلع البتاع و مافعله معاها جعل المخرج في صدمة..ومتابع كسحت كيم كارداشيان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانه الجميله مني زكي بعمل فيلم كبير جدا انتشر بصوره كبيره جدا على منصه نتفليكس وحصد عدد كبير جدا من المشاهدات والمتابعين كذلك حق ايرادات عاليه وصلت الى ايرادات النجمه الكبيره منى زكي الى ما يقارب 18 مليون جنيه.

بسبب المشاهد التي قامت بها في فيلم اصحاب ولا اعزاء والتي جاءت فيه بمشهد قوي جدا ومؤثر على جمهورها الكبير الذي يعشقها ويحبها بسبب احترامها وسبب فنها الراقي.

الذي جعل الفنانه منى زكي عرضه لانتقادات بسبب مشهد من فيلم اصحاب ولا حيث قامت الفنانه منى زكي بخلع ملابسها الداخليه امام الكاميرا دون ان تخاف من احد.

الامر الذي احدث ضجه كبيره جدا على موقع التواصل الاجتماعي بسبب ما فعلته منى زكي الى جانب المشاهد الاخرى في فيلم اصحاب الاعزاء والالفاظ الخارجه التي جاءت في هذا الفيلم.