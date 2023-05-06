عندما تحول المشهد الي حقيقة بطولة عبير صبري.. فيلم عصافير النيل مع فنان مشهور جعلها تصرخ بأعلى والمخرج يأمر بمواصلة التصوير

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رياض - احمد صلاح - على الجانب الآخر كانت بسيمة جارة عبدالرحيم لا تراه مثل باقي أهالي الحي بل كانت تراه على قدر كبير من الطيبة مما جعلها تنجذب إليه، وقامت بالحديث معه والتقرب منه،

وكانت تعرف بسيمة في المنطقة بلقب بسيمة موضة لشدة حبها وشغفها بالملابس الجديدة المختلفة ووضع البرفانات المثيرة والكثير من الميكب على وجهها، الأمر الذي جعل عبدالرحيم ينجذب لها بسرعة حتى تورط في إقامة علاقة معها.

ولكن بعد هذه العلاقة أخبرها عبدالرحيم بحبه الحقيقي لها ووقعت هي الأخرى في حبه بعد أن وجدت منه الحنية في التعامل معها. وكانت تصرفات بسيمة

التي تقوم بها تجعل عبدالرحيم يغضب منها لذلك قرر أن يتزوجها حتى يستطيع السيطرة عليها، وبالفعل أخبر عبدالرحيم شقيقته نرجس وزوجها البهي برغبته في الزواج من بسيمة ولكن رغبته قوبلت بالرفض من جانبهم بسبب أخلاقها

ولكنه أصر على الزواج منها وذهب إليها وأخبرها أنه يريد أن يتزوجها ولكنها شعرت بالخوف من مصيرها معه فهي تحب الحرية والانطلاق لذلك رفضت الزواج منه ورحلت عن المنطقة بشكل نهائي ولم تعد مرة أخرى