شاهد.. مى فاروق تعلق على مشاركتها بحفل روائع الموجي في السعودية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 مايو 2023 10:30 صباحاً - نشرت المطربة مي فاروق تغريده جديدة له عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصوروالفيديوهات القصيرة والتغريدات تويتر.

وعلقت قائلة:" كانت من امتع الليالي شكرا تقديركم وثقتكم وحبكم الكبير اللي مفرحني من امبارح فرحتكم بي ولي بالدنيا شكرا من كلقلبي باحبكم جدا شكرا معالي المستشار ‎#أبو_ناصر العزيز علي ثقتكم"

حيث قدمت مي فاروق خلال الحفل، واحدة من روائع الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجي والتي تعاون خلالها مع“الست” و”كوكب الشرق” أم كلثوم، وذلك على مسرح أبو بكر سالم في الرياض.