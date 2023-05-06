حكاية بكاء إلهام شاهين بعد اعتذارها عن عدم المشاركة في "ريا وسكينة"

الرياض - محمد الاطلسي - في كواليس أشهر المسلسلات حكايات كثيرة لا يعرفها الجمهور، فالأبطال الذين نراهم على الشاشات في أحيان كثيرة لا يكونوا هم الاختيار الأول للمخرج، وهو ما حدث في مسلسل "ريا وسكينة".

وكشف المخرج جمال عبد الحميد كواليس هذا المسلسل، وقال إنه عرض على النجمة إلهام شاهين دور "سكينة" لكنها اعتذرت عن عدم المشاركة فيه، وبعد عرضه ندمت وبكت بشدة.

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وقال جمال عبد الحميد خلال لقائه في برنامج "بالخط العريض" من تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب ويعرض عبر قناة "الحياة": كنت جايب إلهام شاهين تقدم دور "سكينة" واشتغلنا على الدور واعتذرت عن عدم المشاركة في المسلسل قبل التصوير بـ5 أيام، لانشغالها في مسلسل وفيلم آخر.

وأكمل ليحكي عن موقف حدث معها بعد ذلك: كنت رايح في مكان قابلت إلهام شاهين وأخدتني بالحضن وعيطت وقالت : "أنا حزينة أني سبت المسلسل مكنش ينفع أسيب سكينة".

وحكى أنه ظل يفكر كثيرا من ستقدم دور "سكينة" إلى أن ذهب الدور إلى النجمة سمية الخشاب وكان سعيدا لأنها لم تكن مشغله بأي عمل آخر كان من الممكن أن يؤثر على مسلسله.

ومسلسل "ريا وسكينة" بطولة عبلة كامل وسمية الخشاب ورياض الخولي وأحمد ماهر وسامي العدل سيناريو وحوار مصطفى محرم والإخراج لجمال عبد الحميد.

يذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين كان مسلسل "بطلوع الروح" في رمضان 2023، بطولة منة شلبي، وإلهام شاهين، أحمد السعدني، عادل كرم، محمد حاتم، دياموند بو عبود، تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.

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