شيرين عبد الوهاب تتغزل في حسام حبيب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 مايو 2023 08:27 صباحاً - تغزلت الفنانة شيرين عبد الوهاب في زوجها الفنان حسام حبيب، كما كشفت تفاصيل تعاونها الجديد مع زوجها الفنان حسام حبيب، وذلك بعد عودتها القوية التي شهدها الجمهور في السعودية والإمارات فالفترة الأخيرة في حفلاتها.

وقالت شيرين عبد الوهاب عن تعاونها مع حسام حبيب في أغنية جديدة، وذلك خلال حوارها مع برنامج et بالعربي، على هامش إحيائها حفل روائع الموجي بـ السعودية: إن شاء الله فيه، وعشان نطلع حاجة حلوة وفن حلو أكيد بياخد وقت، فإحنا كنا بنتعب عشان نطلع أغاني حلوة تليق بالناس، وتليق بإننا نعمل ده مع بعض تاني، وتكون مختلفة وجديدة.

وتغزلت شيرين عبد الوهاب في حسام حبيب، حيث قالت: زي القمر عماله أعاكسه من الصبح، حسام بيتكسف.

شاركت شيرين عبد الوهاب في إحياء حفل روائع الموجي، تكريمًا لـ اسم الموسيقار الراحل محمد الموجي، وذلك يوم الخميس 4 مايو الماضي، على مسرح أبو بكر سالم في الرياض، كما أحيت الحفل مع الفنانة أنغام وصابر الرباعي وماجد المهندس وعبادي الجوهر ومي فاروق وزينة عماد، بحضور العديد من النجوم، منهم تامر عاشور، عمرو مصطفى، محمد فؤاد، حميد الشاعري، علاء عبد الخالق، الشاعر تامر حسين، الملحن عزيز الشافعي، الشاعر هشام الجخ، الشاعر أمير طعيمة، الموسيقار هاني مهنا وزوجته، الموسيقار هاني شنودة.