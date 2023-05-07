زوجة حسن شاكوش: عيب أوي تشهر بمراتك عشان الترند

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 مايو 2023 08:27 صباحاً - ردت ريم طارق زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش على تداول بعض الصور لها مع طليقها السابق، وذلك بعد قيامها بتحرير محضر ضد حسن شاكوش.

واعادت ريم نشر ستوري عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وجاءت فيها: ريم كانت متجوزة من سنتين وانفصلت بعد سنة واتجوزت حسن بعدها بسنة وشهور ودا مش عيب.

وتابعت: حسن وابن اخته مطلعين أن ريم كانت ماشية غلط وبيعملوا اكونت فيك يُسيئ لمسعتها وهي متجوزة ده مش عيب ولا حرام.

ريم طارق: عيب أوي يا حسن تشهر بمراتك

واستكملت:عيب اوي يا حسن تشهر بمراتك وتخلي ابن اختك يتكلم على عرضك عشان التريند دي لسه لحد دلوقتي مش راضية تتكلم عنك.