نميمة الفن .. القشطة سما المصري كلت الجو من الراقصة جوهرة والجمهور قاعد يتفرج ومتابع: المهلبية ظهرت أحلي من صافيناز

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رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانه سما المصري مواقع التواصل الاجتماعي محركات البحث جوجل بعد تسريب فيديو لها داخل غرفه النوم وهي تقوم بخلع ملابسها وقام احد الاشخاص لنشره على مواقع التواصل الاجتماعي واثار هذا الفيديو دقه كبيره على مواقع التواصل الاجتماعي شاهد الفيديو..

فيديو مسرب للفنان سما المصري وهي تقوم بخلع ملابسها في الحمام

مش رخي خلال ساعات ماضيه فيديو مسرب للفنانه سما المصري بعد تصويرها لنفسها في غرفه النوم وهي تقوم بتغيير ملابس الاشخاص بنشر الفيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل واثار هذا الفيديو ضجه واسعه ويحتوي الفيديو على لقطات خادشه ومسيئه للحياه

وتصدر هذا الفيديو تريند تويتر وسرحت الفنانه سما المصري بانها قد تركت تلفونها لاحد الاشخاص فقام بالسرقه هذا الفيديو واستغلال هذا الفيديو وتهديدها بمبلغ مالي ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وعندنا نزوله في عده ساعات حصل عرضها كبيره على موقع التواصل الاجتماعي.