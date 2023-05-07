انت الان تتابع خبر لهذا السبب قلعته وحطيته شنطتها.. مشهد مسرب لفنان مشهور مع منى زكي في فيلم اصحاب الاعزاء من خلف الكواليس وجعل المخرج في حاله من الزهول بسبب ما قام به مع منى زكي.. ومتابع هو عمل ايه يا فنانه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الفنانه الكبيره جدا منى زكي حصد على الكبير جدا من المشاهدات بسبب المشهد الذي قامت به في مسلسل او في فيلم اصحاب ولا اعزاء الذي هذى مصر والوطن العربي بسبب المشاهد الكبيره جدا التي تحتوي على مشاهد خارجه ويساره كبيره جدا.

من احد افلامها التي قدمتها الفنانه الكبيره منى زكي في فيلم اصحاب الاعزاء في مشهد جعل الجميع يتحدث عنه ويتصدر موقع التواصل الاجتماعي في وقت قصير جدا حيث ظهرت منى زكي وهي تقوم بخلع ملابسها وتضعها في شنطتها من دون علم زوجها الامر الذي جعل الجميع ينتقد الفنانه منى زكي ولما تقوم به من مشاهد في غايه الاثاره في الفتره.

وحصد الفيلم على العديد من المشاهدات على منصه نتفليكس والتي حققت ايرادات خياليه حيث بلغ عدد ايرادات الفنانه منى زكي من اجل تقديم هذه المشاهد القويه ما يقارب 19 مليون جنيه مصري الامر الذي جعل الجمهور يعلق بصوره كبيره جدا على ما تفعله منى زكي.