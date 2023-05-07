انت الان تتابع خبر صنف بأوقح إطلالة على الكوكب .. القشطة مشهورة سناب شات رهف القنون تفقد عقلها و تظهر بتنورة قصيرة جدا دون ملابس داخلية فأنكشفت اعظائها في اوقح جلسة تصوير !! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - القشطة رهف القانون دائما ما تثير اليد الكثيرا بسبب اطلالاتها المبالغ فيها على مواقع السوشيال ميديا متصدرات رهف القانون والمواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث بسبب اطلاله قويه لها جعلتها في مرمى الانتقادات من متابعه مواقع التواصل الاجتماعي

لاقت صورة رهف القنون ضجة واسعة تعرضت بها لإنتقادات حادة من قبل المتابعين بسبب ابراز مفاتنها بطريقة فاضحة بأرتدائها تنوره قصيرة جدا اظهرت مناطقها الحساسة مما اتهمها المتابعين بتشويه صورة الفتيات السعوديات، بينما اعتبر البعض ان اطلالتها عادية مقارنة باطلالاتها السابقة والتي تجاوزت بها الخطوط الحمراء.

وبعد فضيحة ظهورها بقبلات حميمية مع فتاة داخل سيارة، كشفت رهف القنون عن هوية حبيبتها، عبر خاصية “إنستغرام ستوري” حيث نشرت صورة تجمعها بفتاة شقراء تُدعى “سيدني إليسا”، وأرفقتها بتعليق “My Girlfriend” أي “حبيبتي”.