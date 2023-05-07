انت الان تتابع خبر كأنه مشهد حقيقي..المشهد المحذوف للفنان عادل امام من فيلم رساله الى الوالي مع فنانة يسرا جعلها تصرخ باعلى صوتها بسبب ما حدث خلف الكواليس.. اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانه يسرا مؤخرا موقع التواصل الاجتماعي بسبب المشاهد التي جمعت بين الفنانه يسرى والفنان عادل امام في احد افلام الشهيره والتي حققت نجاحا كبيرا جدا وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي حيث خرجت الفنان يسرى في احد البرامج التلفزيونيه وعلقت على الزعيم عادل امام وطمانه جميع جمهوره ومتابعيه بين صحته بخير حاله جيده جدا.

منتشر مقطع الفيديو الذي جمع بين الفنان يسرا وعادل امام في مشهد قوي جدا ادى الى صراخ الفنان يسرق بطريقه قويه جدا وبصوت عالي جدا الامر الذي ازعج المخرج وجعل يغضب بطريقه كبيره جدا حيث قام الفنان مصطفى متولي الذي قام بنزع الفستان من على الاخر الفنانه يسرا وتسبب لها بنزيف ادى الى وقوف التصوير.

مشهد التي قالت عنه الفنان يسرا انه كان اصعب مشهد في حياتها رغم ان الزعيم عادل امام كان يقف بجانبها طول الوقت حيث وصل عدد الافلام بينهما الى 18 فيلم سينمائي جمع بين يسرا و عادل امام.