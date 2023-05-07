”باريس رمسيس” بطولة هيفاء وهبي يتجاوز الـ 3 مليون جنيه خلال ١٥...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 مايو 2023 10:26 صباحاً - حقق فيلم باريس رمسيس بطول النجمة هيفاء وهبي اجمالي ارادات تجاوز ال٣ مليون جنيه ، خلال ١٥ يوما من عرضة فى السينمات المصرية .

قصة الفيلم

تبدأ قصة حب بين إيزابيل ابنة المحتل الفرنسي حاكم رشيد، وبين الشاب المصري سليم، وتهرب ليلة زفافها على شخص فرنسي لكن والدها يجدها ويرسلها لفرنسا، وهناك تلجأ لساحر مغربي كي يجلب لها سليم بأي وسيلة، فيعطيها الساحر شكمجية بها مخدرات ويطلب منها ارسالها لسليم حتى يستعملها ويحضر لفرنسا، ولكن يتم القبض على سليم وتظل الشكمجية حتى يمر عليها الزمن ويعثر عليها شخص في العصر الحديث.

تفاصيل الفيلم

فيلم رمسيس باريس بطولة هيفاء وهبي، ومحمد سلام، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، ومحمد ثروت، ومصطفى خاطر، وجومانا مراد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسامي مغاوري، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.