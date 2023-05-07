شاهد.. رقصة فيفي عبده مع عمرو دياب تثير الجدل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 مايو 2023 10:26 صباحاً - نشرت الفنانة فيفى عبده مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام أثناء حضورها حفل زفاف نجل رجل الأعمال ياسين منصور.

وظهرت فيفى عبده فى الفيديو وهى ترقص مع المطرب عمرو دياب وقامت بتقبيله وهو ما أثارت حالة من الجدل عبر حسابها بين متابعيها.

وجاءت بعض التعليقات سلبية بينما حرص عدد كبير من متابعيها على توجيه التحية لها وإعجابهم بالفيديو ولعل من أبرز هؤلاء الفنانة جومانا مراد التى قالت: “قمر يا فوفا”، وبينما قالت ابنة فيفى عبده "عزة مجاهد": بسم الله ما شاء الله يا فوفا ربنا يحفظك قمرايه حبيبتي".

كما علقت المطربة مروة ناجى قائلة : “فوفا القمر” واكتفت الفنانة هند صبرى بتعليق من خلال ايموشن قلب.