شاهد.. فيفي عبده تُشعل حفل زفاف بـ”وصلة رقص” مع عمرو دياب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 مايو 2023 10:26 صباحاً - أشعلت النجمة فيفي عبده، حفل زفاف ابنة أحد رجال الأعمال، بوصلة رقص مع الهضبة عمرو دياب، الذي أحيا الحفل مساء أمسِ، بحضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن ورجال الأعمال.

ونشرت فيفي عبده، عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، مقطع فيديو لها وهي ترقص مع عمرو دياب، وحظى الفيديو بإعجاب الكثير من الجمهور وانهالت عليها التعليقات.

وعلقت فيفي عبده، علي الفيديو كاتبة:قائلة: "ألف مبروك للعروسين ربنا يسعدهم يارب، كان فرح جميل واتبسطت جدا معاكم، وعقبال كل البنات والشباب بحبكم اوي".

وأحيا حفل الزفاف، النجم الكبير عمرو دياب، وقدم مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه، وَسَط رقص العروسين والنجوم والمشاهير