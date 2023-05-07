سعد لمجرد يواصل الترويج لأغنية ”آش أخبارك”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 مايو 2023 10:26 صباحاً - شوق النجم المغربي سعد لمجرد رأي جمهوره ومتابعيه لفيديو كليب أغنيتة الجديدة "إش أخبارك"، والتي تعد أول أصدار غنائي له بعد أزمته الأخيرة في لندن.

و نشر "لمجرد" فيديو كليب "آش اخبارك" عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة تويتر ، وعلق عليه قائلا، "اغنيتي الجديدة لهجة مغربية بكليب كوميدي ، شاهدوها وشاركوني بآراءكم".

وحصلت التغريدة على تداول واسع بمجرد أن قام بنشرها سعد لمجرد على حسابه بين جمهوره ومتابعيه، وجدحملت العديد من التعليقات التي حملت جميعها الدعم له في عودته فنياً وخاصة بعد أزمته الأخيرة.

وكان طرح سعد أغنية "آش اخبارك" منذ يومين، وحقق بها نحو 5 ملايين مشاهدة، فضلا عن تصدر اسم سعد لمجرد التريند لساعات طويلة.

أزمة سعد لمجرد:

تجدر الإشارة إلى أن، حصل سعد لمجرد على إطلاق سراح مشروط من السجن، وقال محامي سعد لمجرد ببرنامج et بالعربي حول إمكانية عودة المطرب المغربي لنشاطه الفني وممارسة الغناء بشكل طبيعي، بجانب حالته النفسية حاليًا..

اغنيتي الجديدة مغربية بكليب كوميدي ، شاهدوها و شاركوني بآرائكم ❤️HTTPS://T.CO/OD1ISCCOOS