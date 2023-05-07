انت الان تتابع خبر أبهرت الشباب بإطلالتها.. القشطة أيتن عامر ركنت سما المصري وماريا الرعيدي علي الرف بظهور يفوق الخيال بالاسود الشفاف في غرفة نومها…ومتابع كسحت شمس الكويتية و رنيا يوسف والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت النجمة الجميلة التي خطفت الانظار بجمالها وانوثتها ورشاقتها وجمال انها الجميلة أيتن عامر التي من القليل التي تظهر فيها علي مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

حيث نشرت النجمة ايتن عامر عدة صور لها من خلال تواجدها في منزلها حيث نشرت علي صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام لا تبادل الصور والفيديوهات صورة جريئة لها.

حيث كانت ترتدي فستان اسود مكشوف من الاكتاف بدرجة كبيرة وضيق للغاية مما أظهر رشاقتها وأنوثتها وقوامها المتناسق وجمال جسدها في اطلاله جريئه جدا منها.

وعلق المتابعين علي ايتن عامر كنتي فين ياقمر. الجمال دا فين .قمر من يومك يا بطل مصر.انتي جميلة بطريقة ولا في الخيال