انت الان تتابع خبر مايوه جرئ.. القشطة مشهورة سناب شات ناهد السباعي تخطف انظار المراهقين من سما المصري بعد وصله رقص شرقي جننت الشباب علي البحر .. ضيعتي فيفي عبده والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الفنانه المشهوره للغايه ناهد السباعي التي اثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب اطلالتها القويه والتي شاركت فيها العديد من محبي وعشاق الفنان على مواقع التواصل الاجتماعي وهطله الفنانه بصوره رائعه للغايه على البحر

تصدرت الفنانه الكبيره ناهد السباعي والسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل خلال الساعات الماضيه بسبب قيامها بمشاركه الجمهور والمتابعين لها عبر صفحتها الرسميه على فيسبوك وهي تقوم بقضاء العطله الصيفيه على احد الشواطئ الشهيره بمدينه الغردقه قامت بمشاركه للجمهور مع جلسه تصوير تعتبر هي الاقوي داخل الوطن العربي..

تعتبر من اشهر الفنانات داخل الوطن العربي لها ادوار كثيره قامت بالمشاركة مع عدد كثير من الابطال وخطفت انظار الشباب بعد قيامها بنشر صوره عبر صفحتها الرسميه على الانستغرام وهي بالبكيني الاخضر اظهرت اشياء لا يمكن ظهورها امام الجميع جعلت الجميع في حركه كبيره من الصدمه والشاهد الفيديو بالكامل.

نالت ناهد السباعي انتقاد واسع من الجمهور والمتابعين له بسبب هذا الفيديو الذي تم نشره عبر صفحته الرسميه احتوى علي لقطات ممنوعه من العرض.