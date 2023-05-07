انت الان تتابع خبر الجديد شديد..جوري بكر بطلة مسلسل جعفر العمدة في مشهد محذوف من غرفة نومها الاسود القصير ..و الكشف عن التهمة الموجهة إليها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اخذت لقب وداد العمده في في مسلسل جعفر العمده مع الفنان محمد رمضان في رمضان الماضي ولقد الفنانه الكبيره جوري بقر عده تصريحات كبيره جدا واساءات كبيره جدا بسبب التصريحات التي قامت بها عقب انتهاء مسلسل والتي حققت من خلاله شهره كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما قامت به الفنانه جوري بكر التي قامت بدور وداد في مسلسل جعفر.

الفنانه جوري بكره بان سيدات مصر كلهم خائنات نظرا لمشهدها والتي قامت به بخيانه زوجها والتي تزوجت زوج اخر وهي متزوجه الامر الذي جعل محامي يرفع دعوه قضائيه ضد الفنانه جوري بكر بسبب هذه التصريحات التي اساءت بها الى سيدات مصر و وصفتهم بالخائنات وان معظم الاحياء الشعبيه والمدن تتمتع بنساء مثل وداد في جعفر العمده.

حيث تقدم المحامي ايمن محفوظ لبلاغ للنائب العام ضد الفنانه جوري بكر من وصفت به جوري بكر نساء مصر بانهم نساء ووصفتهم بالغير اخلاقي ان هذه التصريحات تعتبر جريمه كبيره جدا في حق نساء وسيدات مصر.