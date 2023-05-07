انت الان تتابع خبر الجديد شديد.. زوجة حسن شاكوش تفجر صدمة بعد 40 يوم طلعت متجوزة غيره..وما فعله معها حسن شاكوش كان صدمة هزت الجميع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في الايام القليله الماضيه وصفحات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بصفه عامه وكبيره جدا لا يشغلها الحديث الا ما فعلته زوجه مطرب المهرجانات الشهير والكبير جدا حسن شاكوش بعد ما قام بطردي زوجته من السكن التي كانت تتواجه فيه بسبب بعض الاسباب التي عرفها حسن شاكوش مؤخرا بعد زواج دام لمده شهرين فقط.

وخصوصا بعد حفل الزواج الذي احدث ضجه كبيره على مواقع التواصل الاجتماعي قبل شهرين وخاصه بعد ان قامت زوجه الفنان حسن شاكوش بالدعاء الى ربها و السجود له بعد ان قامت بالزواج من مطرب المهرجانات الشهير حمو بيكا وقالت انها ترغب في الزواج منه قبل ان تقوم بمعرفته.

وبعد ساعات قليله اول امس قامت زوجه الفنان حسن شاكوش بتقديم بلاغ ودعو قضائيه ضد الفنان حسن شاكوش بعد ان قام بطردها من مسكنها ولكن خرج الفنان حسن شاكوش بتصريح صادم بانها كانت متزوجه قبل ان تتزوج حسن شاكوش.

أن زوجة حسن شاكوش اتهمته بطردها من شقة الزوجية في منتصف الليل ، وأنه استولى على الأثاث والمنقولات وإيصالًا بقيمة 600 ألف جنيه وكفالة المؤخرة أيضًا ، وطردها. وتابع بحسب مصادر مقربة من حسن شاكوش أن سبب المشكلة هو اكتشاف حسن شاكوش أن زوجته كانت متزوجة من شخص غيور.