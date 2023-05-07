انت الان تتابع خبر الجديد شديد..مفاجأة من العيار الثقيل تسريب مقطع فيديو لا زوجة حسن شاكوش ريم طارق و طليقتها السابق..ورد حسن شاكوش كان صدمة لها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا عده صور لزوجه الفنان ومطرب الحفلات الشعبيه والمهرجانات حسن شاكوش ريم طارق زوجه الفنان حسن شاكوش الحاليه حيث نشرت مواقع التواصل الاجتماعي نشر عده صور لها وكذلك مقطع فيديو لها من خلال حفل زفافها من رجل اعمال يسمى احمد خليل الامر الذي جعل موقع التواصل الاجتماعي تحدث ضجه كبيره جدا بها هذه الصور والفيديوهات.

وهو سبب الحقيقي وراء ما فعله الفنان حسن شاكوش مع زوجته ريم طارق بعد ان قامت طردها من منزلها بسبب الخبر الذي اخفته عنه بانها كانت متزوجه قبل ذلك وبسبب ايضا المشاكل التي جاءت في الفتره الماضيه بينهما بعد ان عرف حسن شاكوش ما قامت به ريم طارق وانها كانت متزوجه من شخص قبله.

الامر الذي جعل زوجه حسن شاكوش السابقه تخرج عن صمتها وتتحدث عن ما فعلته زوجته الحاليه مع الفنان حسن شاكوش وغردت في احدى تغريدات لها على موقع التواصل الاجتماعي الانستقرام بان الطلاق ليس له سجه سخريه منها لما فعلته زوجته الحاليه ريم طارق اثناء حفل زفافها من الفنان حسن شاكوش.

وبعد ذلك اخرجت ريم صادق وتقريت لها على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام ونشرت فيديو للشيخ محمد متولي الشعراوي وهو يقول جمرته الشهيره التي اشتهر بها حسبي الله ونعم الوكيل وافوض امري الى الله.