مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يشارك بسوق الأفلام لإطلاق برنامج ”صُنّاع كان”...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 مايو 2023 11:23 صباحاً - عقدت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي شراكة مع سوق الأفلام بمهرجان كان، وذلك لإطلاق الدورة الافتتاحية لبرنامج " صُناع كان " المقرر إقامته من 22 إلى 24 مايو 2023 في مدينة كان الفرنسية.

ويهدف البرنامج الجديد الذي يجري على مدار ثلاثة أيام ضمن سوق الأفلام إلى تمكين جيل جديد من المحترفين الذين يبحثون عن تدريب شخصي يساعد في تنظيم مسارهم المهني بدءًا من مرحلة مبكرة، مع تعزيز فرصهم في التواصل، وتطوير مهاراتهم المهنية.

وسيتيح سوق الأفلام بمهرجان كان للمشاركين التفاعل الحيّ مع أصحاب التخصصّات المختلفة، من توزيع وإطلاق الأفلام مرورا بمراحل صناعة الفيلم، بدءا من الكتابة والتطوير إلى الإنتاج والعرض النهائي للجمهور. إضافة إلى ذلك سيتناول البرنامج مختلف القضايا التي تؤثر على الصناعة، بما في ذلك التنوع وصناعة الرأي العام والدعاية والاستدامة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي محمد التركي أن برنامج "صُناع كان" يسهم في تحقيق أهداف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي التي ترمي لدعم جيل جديد من رواة القصص مع الاحتفاء بمواهبهم وتسويقها.