انت الان تتابع خبر الجديد شديد… تفاصيل صادمة جديدة تكشف طرد زوجت حسن شاكوش لا ريم طارق..السبب صادم لا يصدقه عقل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اشتعلت النيران في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قام الفنان حسن شاكوش بطرد زوجته من منزلها بعد أن عرف اشياء لم يكن يعرفها عن ريم طارق بحادثة طرد ريم طارق زوجة الفنان حسن شاكوش من منزل الزوجية ، وتقديم بلاغ ضدها.

وللتفاصيل التي ستكشف في الساعات الماضية فاجأت الجمهور ، حيث نشر الإعلامي أحمد عبد العزيز خلال برنامجه على قناة “الحدث اليوم” تفاصيل جديدة حول الأمر. زواجها منه وأشار إلى أن ريم طارق أخفت عن حسن شاكوش أنها متزوجة من شخص آخر من إحدى محافظات الصعيد ، مما أدى إلى خلافات بينهما.