قضية ممثل ”السعودية”تثير تساؤلات قرطاج ”تونس”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 مايو 2023 07:30 مساءً - استمتع جمهور المهرجان الدولي للموندراما بقرطاج مساء الأربعاء على مسرح محمود المسعدي بعرض مسرحية ساكن متحرك للمملكة العربية السعودية وإنتاج فرقة مسرح الطائف من تأليف فهد ردة الحارثي وإخراج أحمد الاحمري.

أشاد العديد من الخبراء والمهتمين بجودة العمل المسرحي فنياً وتناوله لقضايا هامة ، واحترافية الممثل في الانتقال من شخصية لأخرى والطاقة الذي شّع بها على خشبة المسرح .

يشار أن هذا العرض الثاني بجمهورية تونس بعدما قُدم العرض بالكاف ضمن عروض مهرجان ٢٤ ساعة مسرح دون انقطاع ،سبق ذلك عرضان بجمهورية مصر العربية ،مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما وحصل الفنان بدر الغامدي على جائزة أفضل ممثل أول بالمهرجان ورشحت إدارة المهرجان العمل لعرض ثاني بمسرح روابط وسط البلد، ومهرجان الاسكندرية الدولي وحصل مؤلف العمل فهد ردة الحارثي على جائزة أفضل نص بالمهرجان.

كما تم عرض مسرحية ساكن متحرك بالطائف وجدة والدمام بملتقى الدمام للمونودراما والديودراما.

الجدير بالذكر أن فرقة مسرح الطائف قدمت عدد من العروض المسرحية في ١٠ مدن تونسية مختلفة .

وتحدث عبدالله دواري الأمين العام لفرقة مسرح الطائف ومصمم إضاءة مسرحية ساكن متحرك قائلاً : متعة العمل مع المعلم أحمد الاحمري لا يمكن أن لا تصل للجمهور العربي الا بهذا الشكل المُشرف ، تفاصيل بناء هذا العمل أكثر من احترافية منذ الوهلة الاولى ، وجدنا الكثير من الصعوبات أثناء تنقل العمل بين مدن ودول مختلفة استطعنا بعون الله ثم بكفاءة طاقم العمل على تجاوز التحديات وحصدنا الاشادات من الجميع ، مهمة تمثيل الوطن تدفعنا بشكل كبير لتقديم الأفضل دوماً،كما يسعدني سماع الجمهور العربي يتحدث أن مسرحية ساكن متحرك امتداد لنجاحات فرقة مسرح الطائف وانعكاس للتطور الفني والثقافي بالمملكة العربية السعودية ، والقادم أجمل.