اجدع من سما المصري.. وصلة رقص فاضحة لا ربة منزل خليجيه شقراء من داخل غرفه نومها تفعل المستحيل تتحدى أشهر راقصة رهف القنون وصافيناز

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رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة سما المصري صورا جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور “إنستجرام”.

وظهرت “سما” مرتدية عباءة حمراء وفي يدها بوكس أحمر به بطاطس عليه قلوب وعلقت قائلة: “النهاردة عيد الحب المصري حسيت أن الناس محتاجة البطاطس أكتر من الورد”.

وأضافت: “قررت أنزل الشارع بالبطاطس عليها قلوب الحب برضو وأهديها للناس”.

وتفاعل متابعي الفنانة سما المصري على الصور وأنهالت عليها التعليقات على صورها التي أثارت ضجة بها.

يذكر أن الفنانة سما المصري أعلنت في الفترة الأخيرة أنها تبتعد عن كل ما هو مثير للجدل سواء كان صور أو فيديوهات وقالت إنها تفكر في ارتداء الحجاب ولكن ليس في الوقت الحالي.