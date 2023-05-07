لن تصدق ماذا حدث في فيلم ممنوع في ليله الدخله بطولة سهير رمزي وعادل امام جعلها تصرخ بأعلى صوتها براحة عليا هو التمثيل كدا

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رياض - احمد صلاح - وتابع آدم في تصريحات خاصة لـ”مصراوي”: “استمتعت جدا بالعمل مع النجمة يسرا، وجدتها لذيذة جدا مع الجميع، وطيبة، وتحرص على أن نظهر في أفضل صورة، وهو ما جعلني أشعر بالراحة والأمان”.

يشير إلى أنه تعلم منها الهدوء، وهو ما كان يحتاج إليه، إذ كانت تحكي عن مواقف مرت بها وكيف كانت تتعامل معها، وبعد مرور السنوات

كيف ترى الطريقة المثلى التي كان يجب أن تتعامل بها مع الأمر، مضيفا “تعلمت أن أكون هادئ وصبور، وأفكر قبل اتخاذ القرار، وأثق في نفسي”.يكشف آدم أن قبل المسلسل كان لا يتوقف عن التفكير طوال الوقت، ويتوتر سريعا دون سبب محدد،

وهو ما تغير بعد انضمامه لفريق عمل “ألف حمد لله على السلامة”، موضحا “اكتشفت أن التوتر ليس منه فائدة، وأن الحياة جميلة، ويجب أن أتعامل مع كل شيء بهدوء، وأمنح كل خطوة وقتها، وهذا ما تعلمته من الفنانة يسرا”.وأشار إلى أنه لم يجد صعوبة في المسلسل على مستوى الكلام باللهجة المصرية، لأن طبيعة الشخصية أنه شخص قادم من الخارج فهناك كلمات لن ينطقها بصورتها الصحيحة،

وأخرى لن يفهمها، متابعا “الصعب في المسلسل بالنسبة لي كان تقديم الكوميديا، كنت أشعر بالقلق، خاصة وأن مع بداية حضوري إلى مصر عرفت أن المصريين دمهم خفيف، ولكي تقوم بإضحاكهم لابد أن يكون دمك أخف، وتوترت، لكن الكل كان يساعدني”.