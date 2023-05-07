انت الان تتابع خبر شمس الكويتية تفضح ياسمين صبري وأبو هشيمة وتتصدر الترند والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -كشفت الفنانة شمس الكويتية، خلال حلولها ضيفة على برنامج كتاب الشهرة، الكثير من الأمور حول حياتها الشخصية والفنية، ورأيها ببعض الشخصيات المشهورة، ما جعلها تتصدر مؤشرات البحث.

وتحدثت شمس عن حياة بعض المشاهير، كزواج ياسمين صبري من أبو هشيمة، وعلاقة جورجينا رودريغز بكريستيانو رونالدو، وارتباط هذه العلاقات بقانون الجذب الذي ساعد النجمات في الزواج من أثرياء.

وأكدت النجمة، أن حياة المشاهير في الواقع، ليست كما يراها الناس من الخارج، مشيرة أن الجميع أعطى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رمزية خاصة، وكأنه سلطان بروناي، خاصة عندما تزوج من ياسمين صبري، رغم انهم لا يعرفون تفاصيل حياته أو مصدر أمواله، وتابعت قائل: "ياسمين اتطلقت منه، فين دلوقتي قانون الجذب؟"

كما تطرقت شمس خلال حديثها في برنامج كتاب الشهرة، عن علاقة جورجينا برونالدو، لافتةً إلى أن الناس يعتبرون أن من لا ترتبط بشخص ثري ومشهور تصبح فاشلة ولا قيمة لها.

ومن ناحية ثانية، كشفت شمس الكويتية، عن أهمية الحرية بالنسبة لها، وأكدت أنها في كل تفاصيل حياتها، ترغب في الوصول إلى درجة أكبر من الحرية، والتحرر من العادات والتقاليد القديمة.

ولفتت الفنانة خلال لقائها مع الإعلامي علي ياسين، أنها في بداية حياتها الفنية، تقاضت أجور مرتفعة تعادل أجور نجوم كبار، لأن لونها الغنائي بمثابة الهوية لها