انت الان تتابع خبر هزة يمين وهزة شمال.. مراهقة خليجية شقراء أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بنا فعلته بوصلة رقص قوية جننت الشباب ركنت جوهرة وفيفي عبده علي الرف.. اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سخرت الراقصة سما المصرية، من الصورة التي جمعت الإعلامية ياسمين الخطيب وخالد يوسف، والتي ظهر فيها الأخير وهو محتضن الأولى، عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور “انستجرام”، قائلة:

“صورة بعنوان عندما يلتقي الجمال والبرلمان.. وكان كتاب(ولاد المره) هو أجمد كتابات الست دي.. صدقوني حاولت أصفي النية بس مالقتش مصفى مقاس البرجين دول عندي في البيت”.

اقرأ أيضًا.. ياسمين الخطيب تخرج عن صمتها وترد على خبر زواجها من خالد يوسف (صور)

وأضافت، “مصر كلها بقت أبراج ياجدعان.. الوليه دي شتمتني قبل كدة وأنا مش عارفاها مين دلوقتي بس عرفتها وجاء الوقت اللي أرد لها الجميل.. الشتاء صعب برضو وعايز حضن.. ماتظلموش الست دي بتدفي من السقعة.. عندما تحتاج الأنثى لحنان وكمان أشجان.. نيتكوا دايمًا وحشة كدة ولا عشان هي حلوه يعني تظلموها؟ ملكوش أخوات سقعانين