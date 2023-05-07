خلاص طفاها بطولة يسرا وعادل امام عادل امام بسبب ما حدث في غرفه النوم في فيلم مشهور .. والجمهور غلبتي فيلم عصافير النيل

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رياض - احمد صلاح - انطلقت مساء أمس (الجمعة)، الدورة الـ 71 من المهرجان الكاثوليكي للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال والذي تستمر فعالياته حتى ١٢ أيار (مايو) الجاري.

وكان المهرجان قد أعلن عن تكريم عدد من الفنانين منهم الفنانة سهير رمزي، التي اعتذرت في اللحظات الأخيرة عن حضور تكريمها.

وعلمت “لها” أن السبب الحقيقي لاعتذار سهير رمزي هو مرورها بوعكة صحية ألزمتها الفراش حيث أصيبت بإرهاق شديد بعد انتهائها من تصوير مسلسل “ليل أم البنات”، الذي خاضت به سباق الدراما الرمضاني الماضي، ونصحها الطبيب بعدم بذل مجهود لمدة أسبوعين.

وكانت سهير رمزي قد كشفت في تصريحات صحافية، عن سبب غيابها عن السينما خلال الفترة الماضية، مؤكدةً أنها منذ عودتها الى الدراما العام الماضي والعروض السينمائية تنهال عليها، حيث قالت: “منذ قررت العودة الى التمثيل،

عرض عليَّ أكثر من عمل سينمائي لكنها أعمال لم تكن مناسبة، فلا يمكنني المشاركة في السينما لمجرد المشاركة… ومراعاةً لتاريخي، لا بد من أن تكون عودتي لائقة وتتناسب مع أهمية الأعمال التي قدّمتها”.