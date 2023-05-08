انت الان تتابع خبر الجديد شديد..فيفي عبده في وصلة رقص مع عمرو دياب بالاسود المفتوح..وما فعله عمرو دياب كان صدمة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة فيفي عبده ، مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام أثناء حضورها حفل زفاف نجل رجل الأعمال ياسين منصور.

وظهرت فيفي عبده بالفيديو وهي ترقص مع المطرب عمرو دياب وتقبله ، الأمر الذي أثار الجدل عبر حسابها بين متابعيها.

وجاءت بعض التعليقات سلبية ، فيما حرص عدد كبير من متابعيها على الترحيب بها والإعجاب بالفيديو. ولعل أبرز هؤلاء الفنانة جومانا مراد التي قالت: “يا قمر يا فوفا”. أتمنى أن يحميك يا حبي.

وعلقت الفنانة مروة ناجي بقولها: “فوفة القمر” ، وأدلت الفنانة هند صبري بتعليق من خلال إيموجي على شكل قلب.

يشار إلى أن مسلسل “العمل في العلاء” هو أحدث دراما قدمتها فيفي عبده ، وتدور أحداث العمل حول البطلتين “جليلة” و “شيراوت” ، سيدتان مختلفتان يجلبهما سوء الحظ وفشل الزواج. معًا ، للتفكير في تشكيل عصابة للانتقام من الرجال.

وفي تطور كوميدي سريع للأحداث ، تتبادل المرأتان الخبرات والمهارات للنجاح في المهمة. خلال الأحداث ، علّمت شيرين رضا كيفية التحدث بلغات فيفي عبده وطرق الإتيكيت وكيفية ارتداء الملابس الأنيقة ، وعلمت الأخيرة الأخرى كيفية جعل الرجال يقعون في حبها ، محذرة إياها من الوقوع في حبها ، لكن بداية النهاية ستكون عندما يقعان في حب الشاب المعتصم في محل غسيل الأموال الذي من المفترض أن يكون ضحية جديدة لمشروع مثل باقي الرجال الأثرياء ، ولكن سيتحكم القلب في المنط